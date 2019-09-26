"Все вещатели должны соблюдать закон": у Зеленского отреагировали на лишение лицензии "112 Украина"

Офис президента говорит о соблюдении закона вещателями.

В Офисе президента отреагировали на лишение лицензии на вещание телеканалу "112 Украина", который связан с кумом президента России Виктором Медведчуком.

"Офис Президента Украины следит за ситуацией телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии.

Вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовых принципов демократии", - заявили в ОП.

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26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина".