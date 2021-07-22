Все правда - Мендель объяснила скандальные фразы из своей книги

Юлия Мендель объяснила провокационные фразы из своей книги. Фото: kp.ua

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что не сказала в книге "Каждый из нас президент" ничего, что могло противоречить истине.

В частности, женщина объяснила фразу "негигиеничные ночи на Майдане с грязными палатками" в программе "Вопросы здесь задаем мы".

По словам Мендель, она предполагала, что именно эта цитата может быть вырвана из контекста и распространена.

"Я ничего не сказала такого, что противоречило бы истине. Правду обычно сложно описать. Если вы скажете, что там было чисто и гигиенично, я буду удивлена. Я никогда не шла против Евромайдана. Я его освещала для иностранных медиа. Считаю, что это было большим прорывом", - убеждает Мендель.

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Мендель также сообщила, что не собиралась кого-то обижать. Но добавила, что считает бурную реакцию на отрывок из ее книги "дезинформацией одного проплаченного поста телеканалов оппозиционного политика".

Книга бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель уже попала на полки магазинов. Стоит от 190 грн. Над книгой "Каждый из нас президент" иронизируют в сетях – придумали другое название и предлагают дописать несколько строк. Активно обсуждают и секреты работы в Офисе президента, которые опубликовала экс-пресс-секретарь. Что еще пишут о произведении Мендель – в материале Gazeta.ua.