Все правда - Мендель объяснила скандальные фразы из своей книги

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что не сказала в книге "Каждый из нас президент" ничего, что могло противоречить истине.
В частности, женщина объяснила фразу "негигиеничные ночи на Майдане с грязными палатками" в программе "Вопросы здесь задаем мы".
По словам Мендель, она предполагала, что именно эта цитата может быть вырвана из контекста и распространена.
"Я ничего не сказала такого, что противоречило бы истине. Правду обычно сложно описать. Если вы скажете, что там было чисто и гигиенично, я буду удивлена. Я никогда не шла против Евромайдана. Я его освещала для иностранных медиа. Считаю, что это было большим прорывом", - убеждает Мендель.
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Мендель также сообщила, что не собиралась кого-то обижать. Но добавила, что считает бурную реакцию на отрывок из ее книги "дезинформацией одного проплаченного поста телеканалов оппозиционного политика".
Книга бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель уже попала на полки магазинов. Стоит от 190 грн. Над книгой "Каждый из нас президент" иронизируют в сетях – придумали другое название и предлагают дописать несколько строк. Активно обсуждают и секреты работы в Офисе президента, которые опубликовала экс-пресс-секретарь.
Что еще пишут о произведении Мендель – в материале Gazeta.ua.
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