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среда, 21 июля 2021 12:01

"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят

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&quot;Я и бал президента&quot;: книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Книга Юлии Мендель уже попала на полки магазинов. Фото: Юлия Мендель

Книга бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель уже попала на полки магазинов. Стоит от 190 грн. Над книгой "Каждый из нас президент" иронизируют в сетях – придумали другое название и предлагают дописать несколько строк. Активно обсуждают и секреты работы в Офисе президента, которые опубликовала экс-пресс-секретарь. Что еще пишут о произведении Мендель – в материале Gazeta.ua.

Пошутил о книге "Каждый из нас президент" политолог Евгений Магда. Придумал для произведения Мендель другое название – "Я и бал президента".

Блогера Елена Монова спросила пользователей Facebook зачем они читают работу Мендель. А также пошутила, что экс-пресс-секретарь забыла немного дописать: "Не могу отделаться от мысли, что этот изящный шедевр изрядно украсили бы литературные марципаны в виде "его надменный нефритовый жезл", а еще" и "тогда соски ее затвердели".

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Удивился, почему читают эту книгу и пишут в соцсетях цитаты также екснардеп Виктор Чумак. Назвал произведение "невежеством".

Политолог Алексей Голобуцкий отметил, что Мендель написала о главе Офиса президента Андрее Ермаке как о "втором человеке в государстве". "Или это сделали сознательно и целенаправленно, как один из составляющих легитимизации этого статуса "второе лицо в государстве"? С последующей институционализацией (например, как премьер или даже с изменением Конституции как условного "вице-президента")", – опубликовал сообщение политолог.

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Шутил, но уже о самой Мендель, в посте о книге и журналист Вахтанг Кипиани.

Политолог Виктор Шлинчак также обратил внимание, что Менель написала о Ермаке как о "втором лице в государстве". А экс-премьера Алексея Гончарука назвала "мальчиком".

Об отношении Мендель к Гончаруку и Ермаку написал журналист, блогер Виктор Трегубов. Отметил, что экс-премьера Мендель назвала инфантильным.

Журналист Алексей Мустафин иронизировал, люди жалуются, что нет времени на чтение, в то время как читают Владимира Путина и Юлию Мендель.

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Бывшая скандальная пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель издала книгу "Каждый из нас президент", которую уже можно приобрести в магазинах. На почти 300 страницах перечисляет успехи Зеленского и безжалостно критикует Петра Порошенко.

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