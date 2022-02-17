Все меньше украинцев положительно относятся к России

Восьмой год РФ ведет агрессию против Украины. Фото: ТАСС

В Украине стало меньше тех, кто хорошо относится к России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5-13 февраля.

По сравнению с декабрем 2021 года доля таких снизилась с 39% до 34%.

Отношение к России резко ухудшилось после 2014-го, когда РФ начала агрессию против Украины.

На Западе Украины положительно относятся к России 21%, в Центре – 31%, на Юге – 45%, на Востоке – 53%.

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Респондентов спросили: "Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?".

По-прежнему абсолютное большинство респондентов – 92% считают, что Украина и РФ должны быть независимыми государствами. Причем по сравнению с ноябрем показатель вырос с 88%.

Социологи опросили по телефону 2004 респондента от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, и Крыма.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4 488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.