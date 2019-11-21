Все кроме "ОПЗЖ" кума Путина: партии в Раде поздравили украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Все партии, которые имеют фракции в Верховной Раде, кроме "Оппозиционные платформы - За жизнь" кума президента России Виктора Медведчука и экс-главы Администрации Януковича Сергея Левочкина, поздравили украинский с Днем Достоинства и Свободы.
Сообщение от полистил появились в соцсетях.
"Низко кланяемся перед всеми, кто пожертвовал своей жизнью в борьбе за новую Украину.
Вы пошли в этот бой не зря. Сейчас он проходит каждый день - и совместными усилиями мы закончим его победой", - обратились в "Слуге народа".
"Вечная слава тем, кто отдал свою жизнь за нашу возможность строить свободное европейское государство. Слава Украине! Героям слава!" - "Европейская солидарность".
"Те, кто 15 и 6 лет назад вышли на Майдан, совсем не думали о выборах и рейтинги. Они вышли из дома, покинули свои семьи, покинули зону комфорта и пошли в огонь, чтобы отстоять священное и высокое право человека на свободу!", - написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
"Европейские ценности - это не столько флаг Евросоюза, сколько уважение к свободе и достоинству. 6 лет назад мы поняли, что в жизни самое важное - это сама жизнь", - заявили в "Голосе".
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6 лет назад началась Революция достоинства.
Бывший президент Виктор Янукович 21 ноября 2013 заявил о приостановлении переговоров об ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на Майдан вышли недовольные таким решением студенты.
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