"Все контакты остались в старом телефоне" - почему Андрей Шкиль не может вернуться в Украину

Андрей Шкиль трижды избирался депутатом Верховной Рады. В мае 2013 года получил политическое убежище во Франции. Фото: Николай Остапчук

Политик и журналист Андрей Шкиль, который раньше возглавляв партию УНА-УНСО, восьмой год живет во Франции, где получил политическое убежище.

Почему вынужден был переехать, чем занимается в Париже и планирует ли возвращаться на родину, он рассказал в интервью журналу "Країна".

"В 2001-м после акции "Украина без Кучмы" отбыл более года ареста за "массовые беспорядки". Реабилитации наказанных в этом деле до сих пор не произошло. Мое выделено в отдельное производство. На вопрос, когда смогу вернуться, имеет ответ только государство Украина. Теперь живу и работаю в Париже. Фрилансер в различных сферах. В последнее время немало комментирую для прессы. И украинские события, и французские. Журналистикою занимаюсь меньше всего. Преимущественно консультирую тех, кто хочет инвестироваться в Украине, хочет знать возможности и минимизировать риски", - сказал Андрей Шкиль.

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"Я - политэмигрант. Потому что я не по своей воле уехал из Украины, а под давлением политических преследований. Ни с кем из бывших коллег по парламенту не общаюсь. Все контакты остались в старом телефоне. Это отрезанная история. Не идентифицирую себя ни с одной партией. Возвращаться в политику не планирую. По крайней мере в обозримой перспективе", - добавил он.

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"Украина без Кучмы" - кампания протестов в 2000-2001 годах, организованная политической оппозицией. Общественное неприятие Леонида Кучмы, который тогда был президентом, началось с обнародования пленок, записанных работником Службы охраны президента майором Николаем Мельниченко в кабинете Леонида Даниловича. Они свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда высокопоставленных к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.