ВРП закрыла глаза на нарушения Луценко

Луценко ситуацию никак не комментирует. ФОТО: ГПУ

Высший совет правосудия обнаружил в действиях генерального прокурора Юрия Луценко состав дисциплинарного нарушения, однако закрыл производство из-за истечения срока наложения дисциплинарного взыскания.

По результатам рассмотрения жалобы на решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 23 мая 2018-го № 216дп-18, Высший совет правосудия отменил решение этого органа и принял новое, в котором пришёл к выводу о наличии в действиях генерального прокурора состава дисциплинарного проступка, сообщает официальный сайт ведомства.

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Однако ВСП закрыл дисциплинарное производство из-за истечения срока наложения дисциплинарного взыскания.

"В соответствии с законом Украины" О прокуратуре "генеральный прокурор не уполномочен применять дисциплинарные взыскания к самому себе", - сказали сотрудники структуры.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал незаконным представление президента Владимира Зеленского о его увольнении.