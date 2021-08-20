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пятница, 20 августа 2021 18:13

Возный: состав ВСК по расследованию коррупции в органах архитектурно-строительного контроля является импотентный

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Возный: состав ВСК по расследованию коррупции в органах архитектурно-строительного контроля является импотентный

Состав Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора некомпетентен, поэтому провал президентской реформы и случаи нарушений и коррупции не расследуются.

Об этом председатель общественной организации "Всеукраинское объединение внештатных (общественных) инспекторов архитектурно-строительного контроля" Сергей Возный заявил журналистам по окончанию заседания рабочей группы ВСК, в которой участвовал по приглашению главы комиссии Андрея Пузийчука, сообщают "Українські новини".

"ВСК полностью импотентная. Зачем ее создавали в таком составе депутатов, ведь они игнорируют заседания комиссии, она никаким образом ни на что не влияет. Есть небольшое влияние по тому, или иному объекту, но системной работы комиссии нет. Народные депутаты – члены комиссии свои функции на сегодня не выполняют. Это позор и полная некомпетентность, эти люди не понимают, где они находятся и что надо делать. ВСК должна была разобраться в том, что происходит в ГАСИ, почему отменена президентская реформа, анонсированная в марте текущего года, почему так произошло и какие будут последствия", - сказал он.

Возный подчеркнул, что комиссия не дает выводы по роли министра развития общин и территорий Алексея Чернышова и члена ВСК Алены Шуляк в провале президентской реформы, на что обращали внимание участники акции "Очистим ГАСИ".

"Мы будем добиваться ответственности Шуляк и Чернышева за то, что они приложили все усилия для хаоса в градостроительной сфере. Мы не остановимся, мы будем действовать всеми законными методами. Мы запланировали акции возле Минцифры, Минрегиона, на сентябрь у нас будут акции возле силовых структур, которые должны отреагировать на сложившуюся ситуацию. Мы будем говорить о вопиющих фактах нарушений в ГАСИ, обращать на это внимание правоохранительных органов", - подытожил он.

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