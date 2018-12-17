Возможен сценарий, при котором Порошенко не пойдет в президенты - эксперт

Петр Порошенко выиграл выборы 2014 года у первом туре. Фото: d.digests.nhub.news

Нынешний глава государства Петр Порошенко может отказаться от участия в президентских выборах, если опросы покажут его низкий рейтинг.

Об этом сказал политический консультант Руслан Бортник в эфире "112 Украина", комментируя пресс-конференцию Порошенко 16 декабря.

"Это демонстрация президента, что он готов продолжать борьбу за переизбрание, но еще не принял решение, будет ли баллотироваться. Не исключаю сценарий, при котором он не будет баллотироваться. Это станет известно ближе к концу года, когда на стол в Администрации президента лягут опросы общественного мнения, которые покажут, есть ли перспективы у президента, дал ли электоральный эффект тот же вопрос томоса. Только после этого он будет принимать решение", - сказал Бортник.

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31 декабря в Украине начнется официальная президентская избирательная кампания. Сами выборы состоятся 31 марта. Уже сейчас о намерении принять участие в выборах президента заявили 28 человек. Больше всего кандидатов в президенты было на выборах 2004-го - 26. Меньше всего 1991-го - 6. Президент Петр Порошенко на пресс-конференции 16 декабря заявил, что это неуместное время для объявления о намерении участвовать в выборах главы государства.