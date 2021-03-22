Возле Офиса президента началось "большое отмывания"

В понедельник, 22 марта, сотрудники частной клининговой компании CPG начали отмывать стены Офиса президента, разрисованные во время митинга.

За работу взялись после полудня, пишет Obozrevatel.

Чтобы проверить, как будет очищаться поверхность стен, работники нанесли специальные реагенты, рассказал директор фирмы Сергея Козолуб.

Проверка прошла успешно. Завтра сотрудники компании продолжат отмывать стены.

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20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. На стене Офиса президента написали баллончиком "Волю Стерненко", бросали файеры.

Владу Сорду, задержанному после акции, предъявлены обвинения. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео, на котором подозреваемый бьет стекла в здании ОП. По словам Геращенко, доказательства вандализма и хулиганства есть на видео. В полиции подтверждают, что начали производство по статье о хулиганстве, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.