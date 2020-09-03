"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому

Под Офисом президента в четверг общественные деятели провели акцию "Да послушай те пленки".
Люди требовали от президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд города Киева, судьи которого фигурируют в уголовном деле Национального антикоррупционного бюро.
Акцию проводили Центр противодействия коррупции, Автомайдан и Фонд DEJURE, сообщает Укрінформ.
Активисты держали плакаты с надписями: "Даже интроверты их слушали", "Тебе 42 года. Ты же не вовк какой-то", а также фотографии судей ОАСК.
Во время акции прозвучали отрывки записей из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, которые являются предметом расследования детективов НАБУ.
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"Прошло уже два месяца, как НАБУ сообщило о подозрении семи судьям Окружного админсуда Киева. Их подозревают в попытке захватить государственную власть, создании преступной организации, препятствовании работе органов судебной власти.
Это масштабные коррупционные преступления, за которые им светит тюремное заключение, но президент Зеленский молчит и никак не комментирует эту судейскую шайку. Поэтому мы сегодня пришли, чтобы включить ему эти пленки.
Этот суд не имеет ничего общего с судом. Это преступная организация, и их надо как можно быстрее разогнать. Единственный, кто это может сделать, это президент, потому что он может инициировать ликвидацию этого суда, но он этого не делает", - сказала представительница ЦПК Галина Чижик.
На этой неделе НАБУ опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах.
В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, захват государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.
Также разговоры судей ОАСК НАБУ публиковало в прошлом году, в июле.
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