"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому

Под Офисом президента в четверг общественные деятели провели акцию "Да послушай те пленки".

Люди требовали от президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд города Киева, судьи которого фигурируют в уголовном деле Национального антикоррупционного бюро.

Акцию проводили Центр противодействия коррупции, Автомайдан и Фонд DEJURE, сообщает Укрінформ.

Активисты держали плакаты с надписями: "Даже интроверты их слушали", "Тебе 42 года. Ты же не вовк какой-то", а также фотографии судей ОАСК.

Во время акции прозвучали отрывки записей из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, которые являются предметом расследования детективов НАБУ.

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"Прошло уже два месяца, как НАБУ сообщило о подозрении семи судьям Окружного админсуда Киева. Их подозревают в попытке захватить государственную власть, создании преступной организации, препятствовании работе органов судебной власти.

Это масштабные коррупционные преступления, за которые им светит тюремное заключение, но президент Зеленский молчит и никак не комментирует эту судейскую шайку. Поэтому мы сегодня пришли, чтобы включить ему эти пленки.

Этот суд не имеет ничего общего с судом. Это преступная организация, и их надо как можно быстрее разогнать. Единственный, кто это может сделать, это президент, потому что он может инициировать ликвидацию этого суда, но он этого не делает", - сказала представительница ЦПК Галина Чижик.

На этой неделе НАБУ опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах. В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, захват государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Также разговоры судей ОАСК НАБУ публиковало в прошлом году, в июле.