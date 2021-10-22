 
Ексклюзивы
1/5
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 315
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3348
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 720
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3394
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 927
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 486
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4050
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 873
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 594
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
5
2
3
8
3
&quot;Вот так выглядит &quot;нападавший&quot; - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
&quot;Это любовь&quot; - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
"Это любовь" - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Видео
Все видео
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1251
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 810
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5310
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 441
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 13:52

"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
5

  Комментировать

Фото: Facebook.com/olga.stefanishina

Народный депутат от "Голос" Александра Устинова травмировалась в Верховной Раде.

Об этом 22 октября сообщила коллега Ольга Стефанишина в Facebook.

На голову депутату упал дверной засов.

"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - рассказала Стефанишина.

Позже Устинова показала дверной засов.

"Вот так выглядит "нападавший" на депутатов. Дверной засов в Верховной Раде оторвался и упал мне на голову. Рассек так, что было много крови, поднялось давление. Поэтому пришлось оказывать помощь. Сильно повезло. Потому что, если бы этот засов на фото (весит где-то 1,5 кг, летел сверху) упал не плоской поверхностью, а острой - все было бы гораздо хуже. Теперь МРТ завтра, капельница и все окей", - написала в Facebook.

Александра Устинова работает в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комитет дал добро на отстранение скандальной "слуги" Третьяковой

В июле этого года ряд нардепов от "Голос", в частности Александра Устинова, опубликовали заявления о выходе из партии.

11 депутатов из фракции "Голос" создали объединение "Справедливость", председателем избрали Устинову.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Народного мстителя убил молодой шляхтич

Самое читаемое
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 18235
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 15966
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 12906
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 7866
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 11 Просмотров: 5373
Политика
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ Просмотров: 243
Избрали нового председателя Верховного суда
Избрали нового председателя Верховного суда Просмотров: 513
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
 Просмотров: 297
Адвокат Порошенко Головань назвал "угольную историю" политическим преследованием
Адвокат Порошенко Головань назвал "угольную историю" политическим преследованием Просмотров: 81
В Раде анонсировали массовую вакцинацию - будут догонять всех нардепов
В Раде анонсировали массовую вакцинацию - будут догонять всех нардепов Просмотров: 405
Больше всего комментируют
11
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
3
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
3
Азарова арестовали по делу о государственной измене
3
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
1
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Голосов: 8689
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть