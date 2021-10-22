"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову

Фото: Facebook.com/olga.stefanishina

Народный депутат от "Голос" Александра Устинова травмировалась в Верховной Раде.

Об этом 22 октября сообщила коллега Ольга Стефанишина в Facebook.

На голову депутату упал дверной засов.

"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - рассказала Стефанишина.

Позже Устинова показала дверной засов.

"Вот так выглядит "нападавший" на депутатов. Дверной засов в Верховной Раде оторвался и упал мне на голову. Рассек так, что было много крови, поднялось давление. Поэтому пришлось оказывать помощь. Сильно повезло. Потому что, если бы этот засов на фото (весит где-то 1,5 кг, летел сверху) упал не плоской поверхностью, а острой - все было бы гораздо хуже. Теперь МРТ завтра, капельница и все окей", - написала в Facebook.

Александра Устинова работает в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

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В июле этого года ряд нардепов от "Голос", в частности Александра Устинова, опубликовали заявления о выходе из партии. 11 депутатов из фракции "Голос" создали объединение "Справедливость", председателем избрали Устинову.