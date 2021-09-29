Восьмой год войны: два города не собираются переименовывать улицы с фамилией соратницы Путина

В двух городах Черкасской области - Смеле и Чигирине - местная власть отказывается переименовывать улицы, названные фамилией космонавтки, депутата "Единой России" Валентины Терешковой, которая участвовала в оккупации Крыма.

Об этом сообщает LB.ua.

В ответе Черкасской райгосадминистрации на запрос власть мотивируют свое решение отсутствием обращений местных жителей.

В ответе Смелянского городского совета от 16.09.2021 года на обращение председателя движения "Декоммунизация. Украина" Вадиму Познякову заявили, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

"Это конечно странно, что Черкащина так защищает депутатку РФ, которая участвовала в аннексии Крыма. Но думаю, дожмем", - сказал Вадим.

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Терешкова – член партии Владимира Путина, поддерживает агрессию РФ против Украины, находится в базе сайта "Миротворець".

Улицы с ее фамилией подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Терешкова в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

В Украине насчитывается 278 топонимов с фамилией Терешковой - российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма. В Дарницком районе Киева до сих пор есть переулок, названный ее именем. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.