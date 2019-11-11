Воровали на детях: СБУ поймала чиновников КГГА

Чиновники одного из учреждений департамента молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации разворовали миллионы бюджетных средств, закупая инвентарь для детско-юношеских спортивных школ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

На фото - байдарки.

Следователи установили, что должностные лица закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого подделывали документацию проведения тендерных процедур и поставки на баланс приобретенных товаров на 12 млн грн.

Во время обысков на предприятии-поставщике и в помещении одного из учреждений департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

Открытое уголовное производство по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "служебный подлог".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ выявила коррупцию в Минобороны

Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказывался.