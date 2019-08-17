Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт

Генпрокурору Юрию Луценко мстят силовики, говорит политолог Александр Кочетков. Фото: Reuters

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника - месть силовиков. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Александр Кочетков.

"Части из них, профессионалам, не нравилось ситуация, когда при президенте Порошенко нельзя было трогать отдельных людей.

К заместителю министра было внимание со стороны правоохранителей. Накануне увольнений чиновники пакуются. Некоторые ищут варианты, чтобы что-то подзаработать и уйти с должности с деньгами. К тому же Грымчак близкий друг Луценко. Тот на неоднократные призывы Зеленского не подал в отставку, показывал неповиновение. Эти два фактора совпали.

Силовики отомстили и генпрокурору и его товарищу, пытаются подыграть Офису президента. Инициатива их, Банковая этого не требовала. СБУ и НАБУ хотят показать пользу Зеленскому, что они готовы бороться с коррупцией. И внутри Генпрокуратуры Горбатюк имеет конфликт с Луценко и поэтому он активно участвует в процессе против Грымчака. Тоже мстит.

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Заявленные претензии к Грымчаку справедливы. Несмотря на то, что следствие ведется не совсем чисто. То, что окажется в тюрьме - 50 на 50. Доказательная база может быть не профессионально собрана. Инкриминируют мошенничество, а не коррупцию. Изменение подследственности может сыграть глупую игру против силовиков.

Влиятельных чиновников, замешанных в коррупции - почти через одного. "Решалы" практически все. Видим разветвленную схему. Когда человек вроде бы решает вопросы в сфере, не относящейся к его прямой компетенции. Так прячутся от ответственности, а доказать коррупцию трудно. На уровне заместителей - все хорошо знакомы, можно договориться. Если нужно что-то порешать, это может сделать чиновник из другого министерства.

Зеленский декларирует поломать эту систему. Это необходимо, но будет трудно сделать. Сопротивляться будут любыми средствами.

Касательно Луценко, то когда заработает новая Верховная Рада, вопрос его увольнения будет одним из первых", - говорит Александр Кочетков.

Юрия Гримчака подозревают в мошенничестве. 12 августа его и помощника разоблачили на взятке в более $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.