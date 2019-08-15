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четверг, 15 августа 2019 22:34

Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении

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Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении
Грымчака подозревают в мошенничестве. Фото: УНИАН

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении по статье "мошенничество".

"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа, которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

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Правонарушении по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой" наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке в более $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.

Адвокат Татьяна Матяш заявила, что деньги, изъятые и обнародованные правоохранителями вроде как взятку были не настоящие, а сувенирные.

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