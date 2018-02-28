Вооружение из США: главнокомандующий озвучил хорошую новость

В Украину из США прибудут антиснайперские комплексы. Фото: patrioty.org.ua

В течение следующих недель Украина получит летальное оборонительное вооружение из США.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Первые поставки вооружения должны состояться уже через несколько недель", - сказал президент.

"Мы говорим о целом ряде поставок, начиная от антиснайперских комплексов. Потому что многие украинские бойцы были убиты именно российскими снайперами на Донбассе. Получение антиснайперских комплексов поможет нам снизить количество погибших военных и повысить их безопасность. Также мы говорим о средствах электронной борьбы, противовоздушной обороны и другого вооружения. Не могу разглашать все подробности. Это секретные данные", - отметил глава государства.

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В проекте федерального бюджета США на 2019 год прописали выделение $200 млн на усиление безопасности и обороны Украины. Также в документе Украину включили в перечень стран, которые будут получать помощь по безопасности по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).