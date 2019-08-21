Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым

Волонтеры из международной разведывательной группы InformNapalm указали прокуратуре на корабль "Ямал", который участвовал в захвате Крыма.
В перечне кораблей, участвовавших в оккупации, его не было, пишет informnapalm.
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Все участники экипажа корабля связанные дружными связями в соцсетях.
Каждый из них выставляет фото с наградами за "Захват Крыма".
Украина потеряла Донбасс и Крым. За пять лет оккупации на этих территориях выросло поколение, для которого мы - враги.
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