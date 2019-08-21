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среда, 21 августа 2019 12:02

Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
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Захезин Роман проходил службу на корабле "Ямал" в 2013-2014 годах.
Фото: informnapalm
Захезин Роман получил награду за "Захват Крыма" на корабле "Ямал"
Войцех Роман проходил службу на корабле "Ямал" в 2013-2014 годах.
Наразько Роман проходил службу на корабле "Ямал" в 2013-2014 годах.
Серикбаев Руслан получил награду за участие в захвате Крыма

Волонтеры из международной разведывательной группы InformNapalm указали прокуратуре на корабль "Ямал", который участвовал в захвате Крыма.

В перечне кораблей, участвовавших в оккупации, его не было, пишет informnapalm.

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Все участники экипажа корабля связанные дружными связями в соцсетях.

Каждый из них выставляет фото с наградами за "Захват Крыма".

Украина потеряла Донбасс и Крым. За пять лет оккупации на этих территориях выросло поколение, для которого мы - враги.

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