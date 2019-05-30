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четверг, 30 мая 2019 06:30

Волкер: Украина остается актуальной темой в отношениях России и США

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Волкер: Украина остается актуальной темой в отношениях России и США
Курт Волкер рассказал об отношениях США и России. Фото: Радио Свобода

Вопрос Украины, который включает в себя необходимость освобождения российской стороной украинских кораблей и моряков, все еще остается на повестке дня отношений США и РФ.

Он будет обсуждаться на запланированной в следующем месяце встречи Трампа и Путина, заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, передает УНН.

"Как все помнят, в декабре прошлого года планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и моряков, переместив их на территорию РФ. Итак, встреча была отозвана, и это был очень хороший шаг, я думаю, это было правильным", - отметил спецпредставитель США.

С тех пор, по словам Волкера, в США не прекращают настаивать на освобождении моряков.

Волкер также напомнил, что Международный трибунал по морскому праву вынес решение по этому делу в пользу Украины.

"Действия РФ никоим образом не соответствуют международному праву, у них нет оснований в дальнейшем задерживать моряков, но они до сих пор делают это", - констатировал спецпредставитель США.

Как отметил Волкер, кроме необходимости освобождения украинских моряков и кораблей, между РФ и США остается множество нерешенных проблем, которые нужно обсуждать. Речь идет о контроле над вооружениями (в том числе ядерными), ситуацию в Венесуэле, Сирии, Северной Кореи, дипломатическое противостояние, боевые действия на Востоке Украины и аннексия Крыма.

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США призывают Россию выполнить решение Международного трибунала по морскому праву, освободить военнопленных моряков и вернуть захваченные суда.

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