США возмущены наглостью России и требуют выполнить решение Трибунала

США призывают Россию выполнить решение Международного трибунала по морскому праву, освободить военнопленных моряков и вернуть захваченные суда.
Спецпредставитель США Курт Уолкер заявил, что у России нет никаких оснований к игнорированию решения, пишет УНИАН.
"На них был осуществлено незаконное нападение в международных водах. Они незаконно были отправлены в Россию, к ним должны относиться как к военнослужащим иностранного правительства", - заявил Волкер.
Он добавил, что пока нет рычагов влияния для того, чтобы заставить россиян соблюдать Международное право.
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"Мы настоятельно призываем к их немедленному освобождению. Суд также принял решение в данном направлении. Россия дала четко понять, что не намерена делать это, что является оскорблением для этих людей и их семей. Мы надеемся, что Россия изменит свою позицию по этому поводу", - говорит спецпредставитель США.
У Путина заявили, что не станут выполнять решение Международного трибунала в отношении пленных украинских моряков.
Россияне считают, что должны провести над ними следствие и суд, пишут российские СМИ.
"Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - говорит пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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