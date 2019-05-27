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понедельник, 27 мая 2019 11:00

Россия не выполнит решение международного трибунала

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Россия не выполнит решение международного трибунала
Россияне не собираются выполнять международные решения. Фото: capital.ua

У Путина заявили, что не станут выполнять решение международного трибунала в отношении пленных украинских моряков.

Россияне считают, что должны провести над ними следствие и суд, пишут российские СМИ.

"Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - говорит пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Добавил, что российская власть будет отстаивать свое видение конфликта и в дальнейшем.

25 ноября в прошлом году российские пограничники захватили 3 украинских судна и 24 членов экипажа. Моряков доставили в российский следственный изолятор "Лефортово", где содержится по сей день. 25 мая Морской трибунал ООН своим решением обязал РФ отпустить на свободу захваченных украинских военных и вернуть Украину корабли.

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