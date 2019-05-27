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понедельник, 27 мая 2019 07:32

Захват украинских кораблей: назвали сумму ущерба

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Размер убытков от захвата Россией украинских судов в Керченском проливе составляет 260 млн грн. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Следователи военной прокуратуры Украины оценили убытки от захвата Россией украинских военных судов при их прохождении через Керченский пролив в ноябре прошлого года в 260 миллионов гривен", - говорится в сообщении в Facebook.

Автор: facebook.com/MatiosAnatolii
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Матиос также опубликовал поименный список из 15 российских военных, которых украинская сторона считает причастными к захвату украинских военных судов и 24 моряков вблизи Керченского пролива. По его информации, есть разрешение суда на задержание для взятия под стражу.

Украинские военные моряки уже полгода находятся в русском плену после захвата вблизи Керченского пролива. 25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки русских получили ранения.

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