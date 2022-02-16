Военные продемонстрировали Зеленскому "смерть" российских танков

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Президент, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский посетил тактические учения подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны.

Командно-штабные учения "Метель-2022" проходили на Ривненщине.

Глава государства осмотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger.

Украинские воины на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению.

Подразделения осуществляли огневое поражение техники и личного состава врага при его выдвижении, развертывании и наступательных действиях.

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Применяли боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в частности Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты украинского производства "Стугна-П", "Корсар" и предоставленные партнерами. 148 Javelin, SMAW M-141.

Военные показали высокий уровень слаженности и взаимодействия в ходе маневра подразделений и контратак для максимального огневого поражения условному противнику.

Зеленский поблагодарил личный состав.

Тем временем на полигоне Повурск в Волынской области тактическая авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам.

Истребители и бомбардировщики как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника.

Президент Зеленский заявил, что пока не наблюдает отвода российских войск от границ Украины. Кроме Ровенской области Зеленский посетит Донецкую область.