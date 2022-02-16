Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину

Фото: president.gov.ua

16 февраля президент Владимир Зеленский прилетел в Ровенскую область.

Глава государства будет наблюдать за проведением военных учений.

В Донецкой области Зеленский ознакомится с оперативной ситуацией в зоне проведения Операции объединенных сил, встретится с украинскими военнослужащими.

Вечером соберет послов иностранных государств в Мариуполе, сообщила "Українська правда".

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Утром президент принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.

"Вместе отмечаем День единения. Великого народа великой Украины. Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей", - заявил Зеленский.

В День единения в 10:00 на домах и постройках во всех населенных пунктах Украины подняли государственный флаг и прозвучал государственный гимн.

День единения в Украине отмечается впервые. Указ Зеленский подписал 14 февраля. 16 февраля все телеканалы и радио транслируют общенациональный телемарафон единения #UAразом.