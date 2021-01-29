Во фракции "слуг" назвали кандидатов на министра энергетики

Сейчас отраслью энергетики занимается т. в. о. министра. Фото: @minenergoUkraine

Во фракции "Слуга народа" обсуждают кандидатов на пост министра энергетики. Среди них - нардепы "СН" Андрей Герус и Олег Семинский.

"Вчера было обсуждение. Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю.

Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах.

Склоняюсь к тем, кто уже был или заместителем министра, или министром. Считаю, что неплохим министром был Юрий Продан", - цитирует депутатку Ольгу Василевскую-Смаглюк Цензор.нет

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28 января Верховная Рада во второй раз не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики. "За" проголосовали 177 депутатов из "Слуги народа". 21 декабря Кабинет министров назначил Витренка и.о. министра энергетики. 21 декабря Кабинет министров назначил Витренка и.о. министра энергетики.