Во фракции президента-предшественника раскритиковали децентрализацию от Зеленского

Ирина Геращенко заявляет об "уничтожении европейской децентрализации". Фото: УНІАН

Бывшая вице-спикер, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что проект изменений в Конституцию о децентрализации от президента Владимира Зеленского "уничтожает европейскую модель самоуправления".

Об этом она заявила на согласительном совете в понедельник, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Даже у Киева статус забирают", - заявила Геращенко.

Нардеп добавила, что глава государства через назначаемого им перфекта сможет отменять полномочия мэров и советов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект по децентрализации, что готовит "Слуга народа", вызывает тревогу - эксперт

"Предыдущая власть, которую вы так любите критиковать, вносила изменения в Конституцию после заседания Конституционного совета, в которую входили не только эксперты-конституционалисты, но и представители всех политических партий, в том числе и оппозиции.

Сегодня же все это рождается в недрах ОП, совершенно не читается с экспертами, нет никакого Конституционного совета. Даже правящая партия узнала об этих изменениях и увидела их текст сегодня утром, хотя на сайте информация о его регистрации появилась несколько дней назад", - сказала Геращенко.

Она назвала инициативу Зеленского попыткой "вернуть Советский Союз" и "уничтожением европейской децентрализации".

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.