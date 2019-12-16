Зеленский подал в Раду неотложные изменения в Конституцию

Законопроект определен, как неотложный.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления, пишет "Інтерфакс-Україна"

Так, меняются отдельные положения Конституции относительно административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.

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Предполагается порядок образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование общин, округов, областей, а также порядка их образования, наименования и переименования и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности общины решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов. При этом община определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Такими органами являются окружной, областной совет, их исполкомы. Эти советы назначают и увольняют председателя исполкома и по его представлению формируют состав этого органа.

Предлагается сокращение срока полномочий главы общины, депутатов ее совета, окружного и облсоветов, избранных на очередных выборах - четыре года. Избрание председателя окружного и облсоветов происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя составляет один год.

Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. Определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности общины; объекты совместной собственности общин, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы и другие доходы местных бюджетов.

Предлагается ввести институт префектов. Проектом предусматривается, что префекта назначает на должность и увольняет с должности по представлению Кабинета министров президент.

"Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законов с одновременным обращением в суд", - отмечается в записке.

В случае принятия председателем общины, ее советом, окружным, областным советом акта, не соответствует Конституции и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд, временно останавливает полномочия главы общины, состав такого совета и назначает временного государственного уполномоченного.

В случае признания КС акта головы или совета общины, окружной, областной советы таким, что не соответствует Конституции, Верховная Рада по представлению президента досрочно прекращает их полномочия и назначает внеочередные выборы.

Также предлагается, что "не может быть избран председателем общины, депутатом совета общины, окружного, областного совета гражданин, отбывающий наказание за совершение преступления или имеет судимость за совершение умышленного преступления".

Почти две трети украинцев считают, что президенту Владимиру Зеленскому нужно времени от одного до трех лет, чтобы показать качественный и эффективный результат работы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" с 20 по 24 ноября.