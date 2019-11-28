Большинство готовы три года ждать от Зеленского результатов

53% украинцев считают, что нынешний президент эффективнее предшественника. Фото: president.gov.ua

Почти две трети украинцев считают, что президенту Владимиру Зеленскому нужно времени от одного до трех лет, чтобы показать качественный и эффективный результат работы.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" с 20 по 24 ноября.

Лишь 8% требуют от него изменений за полгода. 17% - вообще считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы.

Также около половины опрошенных считают, что для достижения качественного результата правительством и Верховной Радой нужно дать им время от года до трех.

Каждый десятый готов подождать пять и более лет. В тоже время 10-13% дают этим центральным органам власти для эффективного результата не более полугода. Каждый четвертый-пятый вообще считает, что действующие правительство и парламент не способны ничего изменить в стране.

53% убеждены, что президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим президентом Порошенко. 15% - противоположного мнения, 22% утверждают, что ничего не изменилось.

Социологи опросили 2500 респондентов. Погрешность исследования не более 2%.

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20 ноября прошлого полгода со дня вступления Владимира Зеленского на пост президента. За него на выборах во втором туре проголосовали 73,22%. Его партия "Слуга народа" получила 254 парламентские мандаты из 424.