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понедельник, 31 января 2022 17:33

Внутренние войны играют на руку врагу: Порошенко обратился к Зеленскому

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Очередное сфабрикованное по указанию Зеленского дело нет ничего общего с законом – об этом в видеообращении сказал лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он призвал Зеленского прекратить создание "сериальной" реальности и заняться защитой государства.

"Шито белыми нитями" Это давнее изречение немного устарело. Теперь правильно говорить "шито зелеными нитями". Особенно когда речь идет о делах, которые фабрикуют против меня по прямому указанию Зеленского. Еще раз подчеркиваю: все эти более ста дел не имеют ничего общего ни со здравым смыслом, ни с правом и политически мотивированы", – убежден Порошенко.

"Зеленский пытается избавиться от политического оппонента так, как это делают Путин в России, Лукашенко в Беларуси. И как Янукович поступал в Украине. И делает он это в обычном себе сериальном стиле, где допросы должны быть очередными сериями этого низкопробного сериала", – отмечает Петр Порошенко.

"Поэтому повторю: все показы по так называемому "угольному делу" я уже исчерпывающе дал следствию. Ответил на все их вопросы и предупредил – я точно не буду играть ту роль, которую придумали сценаристы и видеорежиссеры кварталовского "шапито" с их совсем неуместным сериалом", – замечает пятый президент.

"Ну и наконец: если уж говорить о государственной измене, крайне необходимо присутствие Зеленского. Вот кого нужно вызвать на очную ставку. Как минимум, речь идет о его преступном бездействии в вопросах об усилении обороноспособности страны – на фоне данных мощнейших изысканий мира об усиленных приготовлениях россиян к полномасштабному вторжению в Украину. Именно это сегодня беспокоит украинцев. А также закупки на 3 млрд долларов угля у страны-агрессора и электроэнергии в Украине и Беларуси", – говорит лидер партии.

"Очевидно всем, кроме Зеленского: величайший враг Украины – Путин. И чтобы остановить его, власти должны наконец прислушаться к советам проевропейской оппозиции. Внутренние войны играют сегодня на руку врагу. Ключ к победе – только в единстве всего украинского общества и всего цивилизованного мира", – подчеркивает Порошенко.

"Пора посмотреть в лицо реальности", – резюмирует Петр Порошенко.

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Дата
31
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