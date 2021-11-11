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"Власть запускает бумеранг" - Атрошенко связывает обыски в органах городских властей Чернигова с выборами в 206-м округе

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&quot;Власть запускает бумеранг&quot; - Атрошенко связывает обыски в органах городских властей Чернигова с выборами в 206-м округе
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко: "Мы не боимся никаких обысков"

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко считает обыски в подразделениях городской власти и на коммунальных предприятиях Чернигова политическим давлением. Он связывает увеличение количества обысков с приближением промежуточных выборов в Верховную Раду в 206-м округе.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Дитинец".

"На "Черниговводоканале", у некоторых руководителей коммунальных предприятий и коммерческих предприятий прошли обыски на работе, дома. Я хочу отметить, что это политическое давление. Потому что это выгодно накануне выборов в 206 округе. Можно дискредитировать мэра, который, очевидно, оказывает какое-то влияние на эти процессы. И при этом показать другим городским головам, что бывает по отношению к тем городским головам, которые имеют свою позицию и заявляют об этом вслух", - заявил Владислав Атрошенко.

Атрошенко считает, что давление на него происходит из-за того, что он не боится открыто заявлять о своей позиции.

"Я хочу сообщить, что мы не боимся никаких обысков. Я как имел позицию, так и буду иметь позицию относительно тех процессов, которые происходят в государстве. У меня как была четкая позиция, и сегодня я говорю о том, что впервые в истории независимой Украины было принято решение о компенсации из местных бюджетов разницы в тарифах генерирующим субъектам. Это совершенно неправильно. Это вредит стране и разрушает местные бюджеты. Местные бюджеты при такой ситуации не смогут выполнять полный объем обязанностей по самоуправлению, возложенных на них", - подчеркнул Атрошенко.

Он также отметил, что Черниговщина испытывает несправедливое отношение со стороны центральных властей в вопросах, связанных с распределением средств.

"Мы постоянно получаем меньше, чем получают другие области. По неизвестным причинам. Никаких формул нет, которые могли бы это объяснить. Распределение средств фонда социально-экономического развития также происходит несправедливо по отношению к Черниговщине", - отметил он.

Атрошенко напомнил об ответственности за давление на местное самоуправление.

"Власть, которая собственную некомпетентность прикрывает политическим давлением, шантажом, медийной дискредитацией, запускает бумеранг, который настигнет ее саму", - отметил Атрошенко.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в 206-м округе на 27 марта 2022 года.

Ранее лидер "УДАРа" Виталий Кличко и лидер "Родного дома" Владислав Атрошенко подписали меморандум о сотрудничестве между политическими силами и совместном участии в выборах на платформе "УДАРа".

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