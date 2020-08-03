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понедельник, 03 августа 2020 18:18

Власть потеряла контроль и над эпидситуацией, и над политической. Это грозит возвращением еще более жесткого карантина - Зинкевич

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Власть потеряла контроль и над эпидситуацией, и над политической. Это грозит возвращением еще более жесткого карантина - Зинкевич

Заявления местных органов власти, которые не согласны с решениями центральной относительно противоэпидемических мер, свидетельствуют, что у Зеленского теряют контроль над ситуацией в стране.

Об этом заявила нардеп Яна Зинкевич, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Парламентарий настаивает на необходимости немедленного проведения внеочередной сессии парламента для внедрения срочных антикризисных мер.

"Демарш Луцкого и Тернопольского городских советов, а также шокирующая ежедневная статистика заболеваний Covid-19 - это свидетельство того, что власть потеряла контроль. Сначала над эпидемиологической ситуацией, а теперь и политической. Уже давно стало понятно, что так называемый карантин был лишь формальностью и ничего общего с настоящей борьбой с опасностью не имел. Но даже такая формальность возмущает обычных людей, которые борются за свое выживание - и экономическое, и физическое", - отметила Зинкевич.

По словам нардепа, безответственность власти, отсутствие срочных шагов для борьбы с пандемией подвергают страну риску повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим отрицательным влиянием на финансовое положение людей.

Зинкевич сообщила, что "Европейская солидарность" уже озвучила свое требование от властей срочно собрать заседание Верховной Рады Украины, но никакой реакции так и не услышала.

"Напомню, наши шаги достаточно конкретные и реальные для внедрения. Депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай заболевания коронавирусной болезнью. С начала эпидемии коронавирусом заболели 8 654 медработника. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с Covid-19", - подчеркнула парламентарий.

"Кабинет министров и Офис президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный Коронавирусный фонд. Ведь остаток всего 3 миллиарда нераспределенных средств из более 60 миллиардов, выделенных на борьбу с коронавирусом, и использование этих средств на другие цели, а больше всего на строительство дорог - это нонсенс. Без конкретных и прозрачных действий центра регионы и дальше бесконтрольно будут отдаляться от четкой властной вертикали, не понимая шагов власти", - подытожила Зинкевич.

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03
августа

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