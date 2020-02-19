Власть не помогает, а мешает работать малому бизнесу - Южанина

Нардеп Нина Южанина: "Власть подавляет малый бизнес и не дает предпринимателям работать"

Акция предпринимателей у Офиса президента - это свидетельство ошибки власти, которая подавляет микропредпринимательство в Украине чрезмерной фискализацией и налоговым давлением.

Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина во время выступления с трибуны парламента.

"Сегодня едва ли не впервые, начиная с 2010 года большое количество предпринимателей, представителей микробизнеса вышли под Офис президента.

Мне кажется, что за время от 20 сентября 2019 года после принятия вредных для микробизнеса законов прошло много времени. Народные депутаты побывали на местах и ​​увидели, в каком состоянии находятся предприниматели, которые дают 20% поступлений в местные бюджеты", - сказала политик.

Южанина подчеркнула, что власть даже не способна объяснить причины столь жесткой фискализации.

"Я призываю всех сегодня присоединиться к акции и сделать в дальнейшем правильные шаги, ведь вы также можете ошибаться. Вы имели за это время возможность ознакомиться, а какая цель ставилась перед нами, перед вами, правительством по поводу полной фискализации предпринимательства. До сих пор никто не объяснил в чем же заключается выгода или доходы для бюджета от принятия этих законов", - добавила она.

Южанина отметила, что внедрение кассовых аппаратов создаст избыточное финансовое давление на малый бизнес.

"Предприниматели уже посчитали, от 10 до 20 миллиардов им придется дополнительно потратить на все эти меры, предусмотренные применением РРО. Это не только приобретение РРО - это значительно больше и сложнее для тех людей, которые должны работать исключительно на себя заботясь о тех 2 миллиона людей, занятых в этом нелегком повседневном труде", - сказала она.

Народный депутат подчеркнула, что на сегодня в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые способны исправить ошибки власти и сохранить микропредпринимательство в Украине.

"У нас есть возможность сегодня поддержать этих людей, которые находятся под Офисом президента и в ближайшие дни рассмотреть законопроекты 2644 и 2645 подписаны совершенно разными по взглядам, по позициям, по политической принадлежности народными депутатами.

Это даст нам возможность всем вместе исправить ошибку и в дальнейшем вместе работать, чтобы способствовать развитию микробизнеса, чтобы предоставить наоборот дополнительные инструменты, чтобы количество этих людей значительно увеличилось", - подчеркнула Южанина.

Парламентарий обратилась к народным депутатам с призывом совместно наработать качественный закон и дать бизнесу возможность эффективно работать и приносить средства в бюджет.

"Я призываю вас всех отбросить амбиции и подчеркиваю, что ошибки допускают все. "Европейская Солидарность" призывает всех вместе выйти к людям, поддержать их и мы будем поддерживать в Раде законопроекты 2644 и 2645 и совместно идти вместе дальше, нарабатывать достойные законы для того, чтобы они были безвредны для экономики Украины. Поэтому идем все вместе на площадь и поддержим предпринимателей", - подчеркнула она.