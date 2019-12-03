Власть избавляется от проукраинских чиновников - политолог

Виктор Таран: Россия освободила моряков и режиссера Олега Сенцова, но неизвестно, что попросила взамен. Фото: gordonua.com

Переговоры с Россией о транзите и прямые поставки газа стали залогом политических намерений по смене руководства стратегических компаний НАК "Нафтогаз" и НЭК "Укрэнерго". Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран, комментируя заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля касательно политического решения по смене руководства стратегических компаний

"Украина перед встречей в нормандской формате сдает все позиции. Есть надежда, что через такие уступки получит лучшие переговорные условия. Отставка направлена ​​на всех проукраинских чиновников. Их в последнее время увольняют. Параллельно идет наступление на волонтеров, независимые СМИ. Продолжается комплексная атака ", - говорит Таран.

Россия освободила моряков и режиссера Олега Сенцова, но неизвестно, что попросила взамен, зазаначив эксперт.

"Вероятно, ценой вопроса стало увольнение проукраинского менеджмента, который был самым успешным в борьбе с Россией на государственном фронте.

Не может быть совпадением освобождения проукраинских чиновников ", - подчеркнул политолог.

Подписание отказа Украины от компенсации в размере $ 2,8 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража предполагает уголовные последствия.

"Однозначно будет представление в правоохранительные органы за предательство национальных интересов и превышение полномочий. Далее все будет устанавливать суд и следствие ", - резюмировал Таран.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев прокомментировал заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля о смене руководства государственных компаний.