Коболев: Я привык к регулярному процессу моего "снятия"

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 17253
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5103
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 351
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2944
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1224
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1134
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
10
3
4
3
5
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Видео
Все видео
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1917
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5103
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3060
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2349
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 270
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 00:34

Коболев: Я привык к регулярному процессу моего "снятия"

  Комментировать
Коболев: Я привык к регулярному процессу моего &quot;снятия&quot;
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза". Фото: Лига

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев прокомментировал заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля о смене руководства государственных компаний.

"С момента назначения меня на должность главы Нафтогаза я привык к регулярному процессу моего" съема ". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла", - написал глава "Нафтогаза" у фейсбук.

Коболев намекнул, что может принять участие в анонсированном конкурсе на собственную текущую должность, если он состоится.

"Я люблю свою работу, хотя она и стоила мне многого, включая потерю нескольких друзей. И я верю в успех нашей команды, потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали", - подытожил он.

Ранее в течение дня исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что "не видит ничего плохого" в смене руководства компании через конкурс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло

2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Кабинет министров Украины принял "политическое решение" сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Министр добавил, что действующие руководители компаний смогут участвовать в конкурсе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коболев: Я привык к регулярному процессу моего "снятия"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 2 Просмотров: 95942
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 68527
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 14769
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 9765
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 9288
Политика
Стало известно, кто возглавит комитет Верховной Рады вместо Яременко
Стало известно, кто возглавит комитет Верховной Рады вместо Яременко Просмотров: 513
Украину посетит премьер-министр Швеции
Украину посетит премьер-министр Швеции Просмотров: 81
"Будем следить!" Юнкер обратился к Порошенко относительно свободы слова в Украине
"Будем следить!" Юнкер обратился к Порошенко относительно свободы слова в Украине Просмотров: 396
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло 2 Просмотров: 1908
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
 4 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
2
Студенты взбунтовались против преподавателя, который назвал Голодомор обманом
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
Голосов: 13922
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua