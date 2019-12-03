Коболев: Я привык к регулярному процессу моего "снятия"

Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза". Фото: Лига

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев прокомментировал заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля о смене руководства государственных компаний.

"С момента назначения меня на должность главы Нафтогаза я привык к регулярному процессу моего" съема ". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла", - написал глава "Нафтогаза" у фейсбук.

Коболев намекнул, что может принять участие в анонсированном конкурсе на собственную текущую должность, если он состоится.

"Я люблю свою работу, хотя она и стоила мне многого, включая потерю нескольких друзей. И я верю в успех нашей команды, потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали", - подытожил он.

Ранее в течение дня исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что "не видит ничего плохого" в смене руководства компании через конкурс.

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2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Кабинет министров Украины принял "политическое решение" сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Министр добавил, что действующие руководители компаний смогут участвовать в конкурсе.