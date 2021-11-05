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воскресенье, 07 ноября 2021 07:30

Власть ищет варианты, как удержаться - Береза

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Власть ищет варианты, как удержаться - Береза
Тарас Подолян

Государственные институты в Украине не работают, имитируют деятельность. Особенно Офис президента. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший народный депутат Борислав Береза.

"Верховная Рада выполняет лишь указания Банковой. Это напоминает сумасшедший дом. Без смысла в действиях, без стратегии. Живем в карнавальном извращенном измерении, которое есть в воображении Зеленского и является реальностью нашего времени. Зачем им власть? Чего хотят достичь? Какие политические взгляды у Зеленского , Арахамии, Гетманцева? Их нет. Кто-то реализует амбиции, кто-то хочет оваций, кто-то денег. Зачем власть, если нет ни плана, ни понимания? Они просто хотят руководить", - отметил Береза.

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Он убежден, что сейчас закон существует только для неугодных властям.

"Закон есть для всех, кроме них. "Слуга" Андрей Клочко стал народным депутатом, и у его семьи начался конец эпохи бедности, - отмечает он. - Массово скупали квартиры, машины, хотя у них нет доходов (В расследовании Bihus.info говорилось, что 70-летняя мать "слуги народа" Клочко на протяжении двух лет стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто - все это стоило около 14,5 млн грн при заплате депутата в 40 тыс. грн – Gazeta.ua). Депутат Александр Юрченко открыто заявляет, что "хочет свой кусок пирога". Это все не государственники, им все равно, что происходит с Украиной. Но так долго не будет. Они забыли, что Украина – не Россия".

На следующих парламентских выборах власти прибегнут к масштабным фальсификациям, предполагает Береза.

"Когда-то Игорь Коломойский сказал, что жизнь – как супермаркет, в конце - касса. Для этих ребят "касса" может наступить раньше, чем считают. Когда терпение лопнет. Могут быть досрочные парламентские выборы, могут очередные. Упали рейтинги президента, его партии. Люди будут разочарованы, обижены, что их обманули.На данный момент власти будут искать варианты, как задержаться - чтобы была президентская республика, или снова вернут мажоритарку.На последних довыборах 31 октября они тестировали скупку голосов, манипуляции, фальсификации. "Слуги народа" Козырь и Войцеховский победили в Херсоне и Черкассах. Это хотят сделать по всей Украине", - заметил Борислав Береза.

71,1% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Подавляющее большинство населения Украины (71,1%) считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела обстоят в правильном направлении, составляет 15%. Деятельность президента Владимира Зеленского респонденты также оценивают критично: 56,9% не одобряют деятельность Зеленского, одобряют – 28,2%. При этом 35,4% респондентов утверждают, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (47,7%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что у них никогда и не было надежд относительно Зеленского. Опрос проводился 20–25 октября 2021 года.

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