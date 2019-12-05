Визит Джулиани в Украину: как отреагировал представитель США

Уильям Тейлор отказался комментировать приезд Джулиани в Украину. Фото: media.slovoidilo.ua

Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине, не захотел объяснять поездку в Украину адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

По просьбе подтвердить эту информацию, он сказал, что не может, сообщают "Українські Новини".

О приезде Джулиани в Киев стало известно поздно вечером 4 декабря. По информации СМИ, Джулиани приехал в Киев, чтобы подготовить документальные программы в деле об импичменте Трампа.

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Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа за возможное давление на Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Трамп мог извлечь из этого политическую выгоду - расследование против соперника на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена.

Американские СМИ называют Джулиани важным фигурантом дела об импичменте - якобы он выполнял поручения Трампа, касающиеся незаконного давления на Украину. Сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс заявил, что Джулиани имел прямое влияние на американскую политику в отношении Украины.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала. Джулиани использует неофициальную поездку и встречи с экс-прокурорами для документального сериала на консервативном телеканале.