Визит Джулиани в Украину: как отреагировал представитель США

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 54
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3780
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6165
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19431
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6264
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3133
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
9
10
3
4
3
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Видео
Все видео
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6165
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1944
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2331
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6255
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
1 Просмотров: 990
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
четверг, 05 декабря 2019 15:25

Визит Джулиани в Украину: как отреагировал представитель США

  Комментировать
Визит Джулиани в Украину: как отреагировал представитель США
Уильям Тейлор отказался комментировать приезд Джулиани в Украину. Фото: media.slovoidilo.ua

Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине, не захотел объяснять поездку в Украину адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

По просьбе подтвердить эту информацию, он сказал, что не может, сообщают "Українські Новини".

О приезде Джулиани в Киев стало известно поздно вечером 4 декабря. По информации СМИ, Джулиани приехал в Киев, чтобы подготовить документальные программы в деле об импичменте Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джулиани предлагал услуги адвоката украинским чиновникам

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа за возможное давление на Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Трамп мог извлечь из этого политическую выгоду - расследование против соперника на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена.

Американские СМИ называют Джулиани важным фигурантом дела об импичменте - якобы он выполнял поручения Трампа, касающиеся незаконного давления на Украину. Сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс заявил, что Джулиани имел прямое влияние на американскую политику в отношении Украины.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала. Джулиани использует неофициальную поездку и встречи с экс-прокурорами для документального сериала на консервативном телеканале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Визит Джулиани в Украину: как отреагировал представитель США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику - в Украине празднуют День волонтера

Первая студия Уолта Диснея была гаражом

Москва поддержала создание народной республики в Польше

Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

Самое читаемое
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 28354
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 24093
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 12159
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 9468
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
 Просмотров: 8694
Политика
Франция и Германия не будут подталкивать Зеленского до неразумных уступок - посол Стивен Пайфер
Франция и Германия не будут подталкивать Зеленского до неразумных уступок - посол Стивен Пайфер Просмотров: 126
Мир, или настоящая стена - ОРДЛО и России поставили ультиматум
Мир, или настоящая стена - ОРДЛО и России поставили ультиматум 1 Просмотров: 1035
Минские переговоры: у Зеленского хотят сменить "представителей Донбасса"
Минские переговоры: у Зеленского хотят сменить "представителей Донбасса" Просмотров: 198
Депутаты облсовета поддержали программу Кучера по социально-экономическому развитию Харьковщины
Депутаты облсовета поддержали программу Кучера по социально-экономическому развитию Харьковщины Просмотров: 54
Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моментов
Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моментов Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
2
Тесть Зеленского стал помощником "слуги народа"
Голосов: 13966
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua