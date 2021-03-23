Витренко задекларировал почти 12 млн дохода от процентов в Ощадбанке

Витренко получил почти 12 млн грн процентов по депозитам.Фото: Укринформ

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко задекларировал около 12 млн грн процентов от вкладов в Сбербанке. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Согласно декларации, в 2019 году у него было открыто в банке 12 счетов. На части из них средства хранятся в иностранной валюте. 10 марта сообщил о 11 754 943 грн дохода от процентов.

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21 декабря 2020 года Кабинет министров назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики Украины - временно исполняющим обязанности министра. До этого возглавлял Нефтегаз, Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта". В июле 2020-го его сократили в Нефтегазе. Дважды Верховная Рада проваливала назначение Витренко министром энергетики. Кандидатуру Витренко попытаются в 3-й раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.