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вторник, 23 марта 2021 15:10

Витренко задекларировал почти 12 млн дохода от процентов в Ощадбанке

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Витренко задекларировал почти 12 млн дохода от процентов в Ощадбанке
Витренко получил почти 12 млн грн процентов по депозитам.Фото: Укринформ

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко задекларировал около 12 млн грн процентов от вкладов в Сбербанке. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Согласно декларации, в 2019 году у него было открыто в банке 12 счетов. На части из них средства хранятся в иностранной валюте. 10 марта сообщил о 11 754 943 грн дохода от процентов.

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21 декабря 2020 года Кабинет министров назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики Украины - временно исполняющим обязанности министра.

До этого возглавлял Нефтегаз, Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта". В июле 2020-го его сократили в Нефтегазе.

Дважды Верховная Рада проваливала назначение Витренко министром энергетики.

Кандидатуру Витренко попытаются в 3-й раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.

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