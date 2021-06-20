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воскресенье, 20 июня 2021 17:37

Вирастюк и драка в Верховной Раде, напоминание о деле Гандзюк - чем жила Украина прошедшую неделю в фото
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Василий Вирастюк под крики "Ганьба" принес присягу народного депутата, скованные цепью влюбленные решили разойтись. Эти и другие интересные события в Украине за 14-20 июня в фото.

Автор: Ратинский Вячеслав / УНИАН
 

17 июня под зданием Министерства внутренних дел состоялась акция приуроченная дню рождения Екатерины Гандзюк.

Ей бы исполнилось 36 лет.

31 июля 2018 Никита Грабчук облил херсонку Екатерину Гандзюк серной кислотой возле ее дома, когда она направлялась на работу. 3 месяца она боролась за жизнь. 4 ноября скончалась.

Около 100 человек собралось, чтобы напомнить о деле Екатерины Гандзюк, по которому судили только одного из трех причастных к заказаному убийству.

Активисты написали краской и перечеркнули 4 фамилии: "Аваков, Геращенко, Мериков и Курдилов".

Скандировали: "С днем ​​рождения, Катя", "Кто заказал Катю Гандзюк?" и "Аваков-черт".

Мотивом нападения на Екатерину Гандзюк стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия.

Автор: Vyacheslav Madiyevskyy/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 

Двое солдат заряжают полковой миномет ПМ-38. На общевойсковом полигоне в Башкировке на Харьковщине состоялись полевые учения артиллерийских подразделений Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Кроме минометов бойцы отрабатывали огонь из гаубиц Д-30

Автор: Serhii Hudak/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 

В Берегово на Закарпатье во время фестиваля "Виноградная лоза" артисты в традиционных костюмах воспроизводят ритуалы связаные с виноделием.

Автор: Pavlo Palamarchuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
 

Во Львове продолжается демонтаж "Монумента боевой славы Вооруженных сил Советского Союза". Сейчас разбирают элементы скульптурной экспозиции. Рабочие вручную снимают один из 43 медных горельефов. На демонтаж одного идет два дня.

Должны пополнить городской музей "Территория террора". Ликвидируют также горизонтальную стелу из железобетона, облицованую гранитными плитами. На работы из городского бюджета выделили более 300 тыс. грн. Монумент установили в мае 1970 года.

Автор: Pavlo Bagmut/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 

17 июня депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко (кусает воротник противника) и представители Оппозиционных платформы - "За життя" Илья Кива подрались во время пленарного заседания Верховной Рады Украины

Это произошло после того, как "слуга" Никита Потураев с трибуны сказал, что "эпоха бедности завершится, когда расстреляют ОПЗЖ".

К трибуне сразу подбежали депутаты от обеих фракций. Началась толкотня.

Из-за стычки спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв. Законопроект о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания нардепы таки одобрили. За проголосовали 302, против 21 и еще 29 - воздержались.

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Автор: Pavlo_Bagmut/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 

15 июня выдвиженец от "Слуги народа" Василий Вирастюк (в белом) принес присягу народного депутата. Это произошло во время заседания Верховной Рады во вторник утром.

В это время из зала народный депутат из группы "Партия" За майбутнє "Игорь Гузь выкрикивал" Ганьба ". На что Вирастюк улыбнулся.

Вместо этого депутаты из фракции "Слуга народа" встали и аплодировали.

Промежуточные выборы в округе в Ивано-Франковщине проходили 28 марта.

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидат от партии "За майбутнє" Александра Шевченко - 30,11%, кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 28,51%. Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса.

Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщал движение "Честно".

5 мая ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом.

За месяц суд оставил в силе протокол ЦИК о победе Вирастюка.

Автор: REUTERS/Gleb Garanich
 

На Днепровской набережной в Киеве скованые цепью 123 дня харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова сняли ее. Сделали это в присутствии представителя Книги рекордов Украины. После освобождения от наручников пара разошлась. Инициатором разрыва стала девушка.

"До того, как надели цепи, мы плохо знали друг друга, мало что обсуждали, не разговаривали. А сейчас наша коммуникация уже давно наладилась, мы друг друга знаем досконально. И здравый смысл нам почти одновременно подсказал, что у нас не будет здоровых отношений ", - сказал Александр Кудлай. С Викторией встречались более двух лет. Приковали к своим рукам цепь 14 февраля. Для этого специально приехали из Харькова в Киев. Планировали так прожить три месяца, чтобы проверить прочность чувств и установить рекорд Украины.

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Дата
20
июня

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