"Вернется после отпуска" - украинский консул выехал из России

Дипломат Александр Сосонюк уехал из украинского консульства в Санкт-Петербурге. Фото: ovisah.ru

Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк 21 апреля выехал из России.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, Сосонюк планирует взять короткий отпуск, провести время с семьей и восстановить силы.

"В МИД Украины высоко ценят работу Александра Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России. После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства", – сказал Николенко.

И отметил, что российская сторона нередко пренебрегает своими обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса.

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"Мы должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций", – добавил представитель МИД.

В российском Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля, консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка задержали оперативники ФСБ. 17 апреля Россия объявила требование о высылке Сосонюка в Украину. В ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге, МИД Украины обязало в течение 72 ч. покинуть страну старшего дипломата российского посольства в Украине.