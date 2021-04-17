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суббота, 17 апреля 2021 19:34

Украина высылает российского дипломата

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Украина высылает российского дипломата
Украина решила выслать российского дипломата. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины обязало покинуть страну старшего дипломата российского посольства в Украине.

Это сделали в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

Дипломат должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

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"Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания украинского консула и предоставления ему распоряжения покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения.

Действия российских властей еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной", - говорится в сообщении.

В российском Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля, консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюк задержали оперативники ФСБ.

Причиной задержания назвали попытку получения украинским консулом закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Сообщают, что дипломата якобы застали во время встречи с гражданином России.

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