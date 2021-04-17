Россия вышлет задержанного украинского консула

РФ вышлет украинского консула после задержания в Петербурге. Фото: ua-reporter.com

Задержанного в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка хотят выслать из России.

Чиновник находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать, сообщает Коммерсантъ.

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"Вопрос в том, будет ли консул объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", - сказано в сообщении.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Киев в ближайшее время будет решать вопрос о возвращении Сосонюка домой.

Он также добавил, что задерживать Сосонюка ФСБ не имела права. Действия спецслужбы Енин назвал "грубой провокацией" на фоне наращивания российских войск возле украинских границ.

В российском Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля, консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка задержали оперативники ФСБ. Причиной задержания назвали попытку получения украинским консулом закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.