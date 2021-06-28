Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств

В понедельник, 28 июня, по случаю 25-летия принятия украинской Конституции, в парламенте началось торжественное заседание.

Возле Верховной Рады Нацгвардия уже заступила на почетный караул, пишет УНИАН.

Фото: Надя Пришляк, УНИАН

В 10:00 на пл. Конституции состоялась церемония поднятия государственного флага Украины. У парламента установили памятный знак "Тризуб".

Торжественное заседание ВР началось в 11:00. После 13:00 возле Рады запланированы просветительские мероприятия ко Дню Конституции.

В 20:00 состоится концерт классической музыки в исполнении государственного эстрадно-симфонического оркестра. В 21:30 - световое шоу на Пл. Конституции.

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По данным социологических опросов, большинство граждан не знает, о чем говорится в Конституции Украины - лишь 10% украинцев знают о своих правах, закрепленных в основном законе государства. Поэтому по режиссерскому решению статьи Конституции завернуты в стихотворения, что будет способствовать запоминанию базовых месседжей, заложенных в Конституции Украины.