Верховная Рада хочет запретить коллекторам запугивать должников

Верховная Рада принимает закон о коллекторах. Фото: Корреспондент

Верховная Рада приняла за основу депутатский законопроект о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности.

Документом предлагается запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и оказывать им неправдивые данные относительно их задолженности, сообщается на сайте парламента.

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Также предлагается установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.

Кроме этого, предлагается установить запрет коллектора своего номера и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам. За нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности в законопроекте предусмотрен административный штраф.

Как сообщалось, в последнее время участились случаи, когда коллекторы звонят людям. Говорят, что те являются поручителями по кредиту и требуют вернуть долги.