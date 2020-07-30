Венгрия поддерживает разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине - посол

Венгрия выступает за "сепаратистский" закон в Украине. Фото: Прямой

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что страна поддерживает идею разработки нового закона о национальных меньшинствах в Украине после проведения соответствующих консультаций с представителями нацменьшинств.

"Вторая вещь, которую упомянул господин Боднар (замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар), это разработка нового закона. Мы абсолютно поддерживаем это. Я должен напомнить вам, что очень противоречивый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" содержит серьезное блокирование, которое было "пересажено" из закона об образовании, его знаменитая седьмая статья, в которой говорится о меньшинствах", - сказал Ийдярто в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Ийдярто, "если с украинской стороны есть намерение иметь ряд законов, которые бы защищали права меньшинств, это нас более, чем устраивает".

"Однако для того, чтобы избежать проблем, которые были с законом об образовании, о среднем образовании и законом о языке, если будут консультации с представителями меньшинств и международной организацией перед принятием этого закона, мы абсолютно будем выступать за нормальный законодательный акт", - подчеркнул посол.

В то же время он отмел идею о создании в Украине частных школ для представителей национальных меньшинств. "Мы говорим о 72 учебных заведениях, которые посещает венгерское национального меньшинство. Каждое из них должно быть частным? Это означает, что Украинское государство хочет избавиться от ответственности и перевести их на частную систему. Почему? Разве венгры в Украине больше не являются налогоплательщиками, и для меньшинств должно быть частное образование, частное здравоохранение, частные пенсии, все частное?" - отметил Ийдярто.

Также он подчеркнул, что Венгрия уже делает вклад во многие образовательные институции на Закарпатье для венгров.

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Напомним, законопроект о правах национальных меньшинств, в том числе и языковых, парламент рассмотрит осенью.