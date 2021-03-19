Венедикову, которая "не может тащить Вовка в суд", обвинили в манипуляциях

За 8 месяцев детективы НАБУ трижды обращались к Венедиктовой попросить в ВРП разрешение на задержание Вовка, заявляют активисты. Фото: @pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова манипулирует, когда говорит о деле в отношении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

"Несколько дней назад генпрокурорка Ирина Венедиктова заявила журналистам, что "не может брать Вовка и волочить его в суд", так как тот игнорирует заседания в Антикорсуде.

Но Венедиктову и не просили никого тащить. Она должна была просто попросить у Высшего совета правосудия разрешение на задержание судьи Вовка и содержание под стражей (это единственно возможная процедура задержания).

За все 8 месяцев расследования детективы НАБУ трижды просили ее это сделать, о чем заявили публично.

Согласно открытой информации, Венедиктова ни разу не обращалась к ВРП с этим вопросом.

Слова действующего генпрокурора - простая манипуляция и подмена понятий. Она говорит, что все должно быть в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, а выходить за его рамки нельзя.

Однако в отношении судьи Вовка она не делает того, что в том же кодексе разрешено ей для эффективного расследования.

Интересно тогда, в каком законе она вычитала, что можно, например, забрать в НАБУ дело Татарова и передать в СБУ", - пишет Центр противодействия коррупции.

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В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Председателя ОАСК не смогли привезти в Высший антикоррупционный суд.