Венецианская комиссия одобрила законопроект о лжи в декларациях

Венецианская комиссия одобрила украинский законопроект. Фото: Укринформ

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) положительно оценила инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект, который возвращает уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Его президент внес после решения Конституционного Суда, который в октябре 2020 признал статью 366-1 Уголовного кодекса неконституционной, говорится в заключении Венецианской комиссии.

Ранее чиновники за недостоверное декларирование могли получить до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

15 апреля Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении. За него проголосовали 283 народных депутата.

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Конституционный Суд 27 октября 2020 признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации. В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы. Поэтому в январе 2021-го Зеленский подал новый законопроект, который будет предусматривать и заключение.