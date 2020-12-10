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Венецианская комиссия дала советы, как нужно изменить закон о Конституционном суде

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Венецианская комиссия дала советы, как нужно изменить закон о Конституционном суде
ВК дала заключение по закону об украинском Конституционном суде. Фото: "Економічна правда"

Венецианская комиссия советует изменить закон о Конституционном суде.

Об этом говорится в заключении комиссии по реформе КС, передает "Українська правда".

Стоит подробнее прописать правила функционирования Конституционного суда. Рекомендуют сузить объем решения КС к тем вопросам, которые содержатся в депутатских представлениях. Суд должен обосновать каждое положение законодательства, которое он объявляет неконституционным.

Возможность повторно возвращать на рассмотрение дела должно быть только в случаях, когда судья в связи с этим решением совершил уголовное нарушение.

Комиссия призывает четко определить понятие конфликта интересов. Можно выделить финансовый конфликт интересов. Особенно если это связано с вниманием к судьям со стороны НАЗК или расследованием НАБУ.

Рекомендуют создать орган для проверки кандидатов на должность судьи КС. К нему можно добавить международных экспертов по правам человека и представителей гражданского общества.

Если сенат КС будет считать какое-то положение неконституционным, его предлагают обязать в случае запроса от президента или Верховной Рады обратиться за подтверждением в Большую палату суда.

Заполнять вакантные места в КС парламентом и Советом судей комиссия призывает только после создания органа для проверки кандидатов.

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"Следовательно создания такой системы является срочным вопросом для того, чтобы заполнить эти вакансии", - говорится в заключении.

Для деполитизации состава КС, судей по парламентской квоте советуют выбирать квалифицированным большинством.

"В процессе реформы КС с последним следует проводить надлежащие консультации по всем аспектам реформы. Учитывая особенность ситуации в Украине, КС стоит проявить сдержанность, если внесенные поправки будут обжалованы в Суде. Венецианская комиссия готова оказывать свою помощь в этом вопросе", - отмечают в заключении.

Проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна урегулироваться национальным законодательством. Об этом говорится в переданном ответы Венецианской комиссии на срочный запрос президента Украины Владимира Зеленского.

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10
декабря

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