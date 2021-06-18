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Вашингтонский адвокат подал жалобу против олигарха Фукса – блогер

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Вашингтонский адвокат подал жалобу против олигарха Фукса – блогер
Правоохранители США расследуют дела по отмыванию средств и незаконному лоббированию интересов, в которых фигурирует Павел Фукс. Фото: Pixabay

Американский адвокат Юрий Ванетик подал жалобу против украинского бизнесмена Павла Фукса в верховный суд штата Калифорния с целью защиты своей деловой репутации от нападений Павла Фукса.

Об этом сообщает аналитик Валерий Щербина со ссылкой на материалы искового заявления.

По словам эксперта, обвинения, выдвинутые в жалобе, могут нести серьезные последствия, ведь касаются не только Павла Фукса, но и его бизнеса и окружения. А также сформированы таким образом, что Фукс в случае удовлетворения жалобы может попасть под действие американского федерального закона RICO, направленного на борьбу с организованной преступностью.

В 2019 году Фукс и Ванетик уже имели судебные споры между собой. Фукс подавал иск против Ванетика по обвинению в том, что ему не обеспечили место на инаугурации Дональда Трампа. Однако, по сообщениям СМИ, привлеченные Фуксом уважаемые и известные свидетели (Виталий Хомутынник с женой) отказались свидетельствовать и не имели претензий к Ванетику. Теперь Ванетик подал встречную жалобу о защите своей деловой репутации.

Эксперт считает, что признание Калифорнийским судом возможности имплементации федерального закона США по борьбе с организованной преступностью (RICO) по отношению к Фуксу чревато санкциями к нему со стороны управления контроля за иностранными активами при министерстве финансов США (OFAC).

Ранее американские СМИ сообщали, что правоохранители США расследуют дела по отмыванию средств и незаконному лоббированию интересов, в которых фигурирует Павел Фукс.

В 2018 году "Радио "Свобода" публиковала журналистское расследование о том, что Павел Фукс активно занимался скупкой активов, связанных с окружением Януковича в Украине.

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