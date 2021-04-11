Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен

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Вашингтон озабочен ситуацией на границе Украины и России, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнерами из числа европейских государств.

Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. По словам Блинкена, "на этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года".

"Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

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Британия и США решительно осудили российскую кампанию с целью дестабилизированния ситуации в Украине.