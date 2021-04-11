Министры США и Великобритании обсудили российские войска на границе с Украиной

Во внешнеполитических ведомствах отмечают важность поддержки Украины. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили деятельность России вокруг Украины.

"Британия и США решительно осуждают российскую кампанию с целью дестабилизированния ситуации в Украине. Секретарь Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно уменьшить напряжение и действовать в соответствии с международными обязательствами, на которые согласилась в рамках ОБСЕ. Наша поддержка суверенитета Украины остается непоколебимой", - заявил Рааб, сообщает "Европейская правда".

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Блинкен пишет, что стороны согласились относительно важности поддержки Украины на фоне односторонних провокаций РФ. Отметили, что Москва должна прекратить наращивание военные силы.

Соединенные Штаты обеспокоены отказом Россию объяснить в ОБСЕ свою необычную военную активность у границы с Украиной, которая напоминает ситуацию 2014 года. Было указано на то, что беспокойство Украины по поводу военной деятельности и намерений России - "вполне реально".